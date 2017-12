Capela Mortuária de Espigão do Oeste irá precisar de reforma para ser inaugurada

A proposta foi cadastrada no dia 19 de Abril de 2012 via emenda parlamentar, do na época deputado federal Padre Tom (PT), a Capela Mortuária foi um pedido da comunidade da Igreja Católica de Espigão do Oeste.

A obra que custou R$ 223.250,73 foi concluída em 2014, e já se passaram 3 anos e 18 dias sem que a Capela Mortuária ainda não foi entregue a população. O local foi construído na gestão do ex-prefeito Célio Renato da Silveira que teve a obra concluída por mais de 2 anos e não inaugurou.

A obra foi recebida pelo ex-secretário de Obras Elizeu Von-Rondon, conforme documento abaixo:

A OBRA ATUALMENTE

Segundo denúncia feita ao Portal Espigão na data de ontem (19), vândalos teriam começado a destruir o local, sendo que uma das portas de vidro da entrada, foi quebrada por inteiro.

Ao adentrar no local, é possível constatar que a infraestrutura do local começa a sofrer avarias, a exemplo do teto que possui vários pontos de infiltração e que pode ser totalmente comprometido caso não tenha uma intervenção rápida. Em um dos banheiros, uma torneira fica aberta de forma intermitente, o registro foi quebrado.

A ATUAL GESTÃO

O Portal Espigão procurou a Prefeitura Municipal para saber qual secretaria era responsável pelo local, a informação obtida é que a responsabilidade é da SEMOSP.

O secretário Adriano Fernandes, informou que o projeto inicial contém erros, e que a prefeitura estaria fazendo em alguns dias as reformas necessárias, uma vez que estaria molhando todo o teto do local.

No entanto para inauguração, seria necessária a aprovação de uma lei de concessão para que as funerárias possam administrar o local, que segue sem previsão de inauguração.

