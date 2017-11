Capitaneados pelo presidente Zonga, vereadores querem antecipar eleição da mesa em Espigão do Oeste

A reunião que foi marcada para hoje (08) de forma extraordinária, deveria tratar de assuntos de interesse popular, que seriam os projetos Criança Feliz da Secretária de Assistência Social e FITHA que é um programa do Governo do Estado para atender a população do setor rural.

No entanto, o presidente da Câmara o vereador Zonga com a assinatura dos vereadores Joveci, Cocó, Augustinho e Adão Salvatico, colocou junto o projeto que altera o regimento interno da casa para que assim as eleições possam ser antecipadas para o final do mês de novembro do corrente ano.

Contrários a decisão do presidente, os vereadores Aluízio Lara, Lirvani Storch e Devair Réga, argumentaram que não faria sentido tão decisão, uma que não além do afã de se manter no poder, não existe justificativa do presidente para concorda com este tipo de jogada.

Foi-se o tempo em que se fazia essas coisas nas escuras, por debaixo dos panos, espero que vocês tenham consciência da participação da população, e de que aqui dentro tem gente que não se acovarda, que não se submete a situações empurradas de “goela abaixo” disse a vereadora Lirvani Storch.

Um dos vereadores disse acreditar que Zonga, quer usar o voto do vereador interino Augustinho para se reeleger, sendo que recentemente até foi dormir na casa do vereador na zona rural, provavelmente para ter mais tempo de conversar com privacidade.

Veja o vídeo divulgado pelo site Espigão Agora:

O outro lado

Tentamos contato com o Presidente Zonga, contudo o telefone encontra-se fora de área.