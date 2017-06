Publicidade

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB) participou de audiência na Aviação Civil com o Diretor do Departamento de Investimentos em Aeroportos Regionais, Eduardo Bernardi e o Coordenador Geral de Investimentos em Infraestrutura do DIAR, Guilherme Afonso, tratando da liberação de cerca de R$ 30 milhões para os aeroportos em Vilhena, Cacoal, Ji-paraná e Ariquemes.

Segundo o parlamentar, no município de Cacoal serão feitas reformas e ampliação do terminal de passageiros. Já estão liberados R$ 3 milhões de reais para compra de equipamento de navegação e estação meteorológica, objetivando dar mais segurança aos voos e aos passageiros, não permitindo mais tantos cancelamentos de voos. Em Ji-paraná, será construído o terminal de passageiros e a via de acesso

No município de Ariquemes, será feito o alargamento da pista e o devido ajuste da faixa da pista de pouso e decolagens.

Capixaba disse que sempre buscou recursos para os aeroportos de Rondônia, por entender que a aviação civil cresce proporcionalmente ao progresso de suas cidades e sempre alocará recursos federais para esse empreendimento.

Capixaba ainda tratou do pedido da Gestora do Aeroporto de Cacoal, Elicia Boso Silva, que solicitou um curso básico de bombeiro de aeródromo no município, tendo em vista o aumento da demanda e a necessidade de mais pessoal qualificado para essa atividade. Esse curso será estendido para o Corpo de Bombeiro, além de Cacoal, Vilhena e Ji-paraná.