Ao retornar de Ji-paraná, na última sexta, 02-06, rumo a capital do café, o coordenador da Bancada Federal, Nilton Capixaba (PTB-RO) participou da assembleia de pais da Escola Família Agrícola (Linha 10, zona rural do município). Na oportunidade anunciou recursos para aquisição de um micro ônibus para atender a demanda da Instituição.

HAVAN E CARTÃO POSTAL DE CACOAL

No final da tarde, Capixaba participou do lançamento do novo cartão postal de Cacoal: “A Estatua da Liberdade da Havan, além da restauração do cartão postal “seja bem vindo a capital do café” fruto de emenda parlamentar de sua autoria.

A Estátua da Liberdade da Havan torna-se o novo e o mais importante cartão postal de Cacoal, realçando a imagem da “Taça” da entrada, símbolo de boas vindas da cidade, atraindo pessoas que trafegam pela BR 364, em direção à capital ou saindo do estado de Rondônia.

A partir do fim de julho, consumidores de Cacoal e região terão a “Estátua” para tirar fotos e a “liberdade” de escolher entre os inúmeros empreendimentos comerciais existentes na cidade como o Cacoal Shopping que abre as portas simultaneamente a Havan.

A solenidade contou com a participação da prefeita Glaucione, diversas lideranças politicas, empresários, sociedade civil, imprensa, ressaltando a presença do senhor Márcio, representando o fundador da Havan no Brasil, o empresário Luciano Hang.

Revitalização da Avenida Porto Velho

Em seguida, cumprindo agenda no final da noite, Capixaba reuniu-se se com os empresários de Cacoal para apresentar o projeto de revitalização da Avenida Porto Velho, fruto de emenda parlamentar de sua autoria na ordem de R$ 2,5 mi para fomentar o comércio local. Capixaba falou de obras concluídas e pediu apoio a classe empresarial para pensa Cacoal para atender os anseios da sociedades para as próximas décadas.