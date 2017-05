Publicidade

O deputado Nilton Capixaba (PTB-RO), Coordenador da bancada federa de Rondônia, se reuniu com o ministro dos transportes Maurício Quintela, juntamente com os senadores Ivo Casso, Valdir Raupp e o deputado federal Luiz Cláudio, para apresentar a proposta ao ministro do projeto de duplicação da BR-364, na divisa do Mato Grosso até Vilhena e Porto Velho.

“São 100 milhões de reais que vamos alocar por emenda impositiva de bancada que os parlamentares se comprometem em assegurar para serem aplicados nessa rodovia federal”, frisou.

O parlamentar disse que não dá mais para esperar para que essa rodovia continue fazendo suas vítimas todos os dias. Ele disse que esses recursos iniciais são para os projetos de todo o trecho. “Sem projeto, não existe como executar a obra e nem exigir do governo federal recursos para isso”, disse.

O ministro agradeceu a bancada federal por mais esse recurso visando a duplicação da 364 e se comprometeu em acompanhar e executar os recursos dentro do prazo previsto, assim que tiver a aprovação.

Capixaba ainda aproveitou a audiência para pedir ao ministro a recuperação e operação tapa-buraco na BR-364 com restauração de toda a estrada, da 435, ligando ao município de Cerejeiras, fazendo o trevo que leva a essa cidade, de Colorado.

O parlamentar ainda solicitou que façam as cabeceiras das pontes com asfalto da 429, onde pega a 364 em Presidente Médici, até Costa Marques. Foi pedido também para conclusão das obras das pontes da 425, ligando a Guajará-mirim.

Capixaba enfatizou mais uma vez ao ministro Quintela que não pare a obra dos viadutos de Porto Velho, o segundo trecho, porque a população de Porto Velho já está cansada de ver obras paradas com os transtornos que causam a população.