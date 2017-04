O coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO) esteve reunido nesta sexta, 07/04, na sede do seu escritório regional na Capital do Café, com a diretoria do CERNIC, reafirmando o seu compromisso quanto à aquisição de um ônibus completo, 0 km, para atender as necessidades da Instituição. A emenda está empenhada e será licitada com contrapartida do Governo de Rondônia.

Prestação de contas

Na oportunidade, o parlamentar apresentou a nota de empenho no valor global de R$ 1.632,133,33 para aquisição de 01 veículo utilitário, 02 vans para atender o serviço social, 03 caminhões equipado com carrocerias, 04 tratores agrícolas para atender as associações rurais e 01 ônibus totalmente moderno, funcional para atender os alunos portadores de necessidades especiais do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal. O recurso foi alocado e assegurado com a nota de empenho, de número 2016NE800356, na data de 18/05/2016.

Capixaba fez questão de reunir a diretoria para desmentir boatos propagados em grupos de redes sociais e de um site específico, supostamente contratado para o ataque ao seu mandato, que tenta colocar dúvida sobre sua capacidade quanto à alocação de recursos para Rondônia.

“Jamais anunciaria um recurso para uma entidade, como o Cernic, ou quaisquer outras que desempenham relevante papel no contexto social, e não entregaria o benefício. Ressalta-se que ofício é diferente de emenda empenhada. Eu não preciso mentir na cidade onde moro e resido há mais de 27 anos” frisou.

A presidente da Instituição, Daniela Bianchini, agradeceu a dedicação do parlamentar e a transparência com a diretoria. “ Este ônibus, moderno, funcional e totalmente adaptado atenderá as necessidades de 240 crianças que frequentam a unidade. Agradecemos o empenho do deputado Nilton Capixaba e o esforço em Brasília para alocar este recurso de grande importância para nossas crianças e jovens que ali frequentam” disse.

O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal é uma entidade particular filantrópica sem fins lucrativos criada em 1982 para atender pessoas com deficiência, promovendo ações de prevenção, apoio à família, de defesa de direitos e prestação de serviços educacionais, clínicos e pré-profissionalizantes. O trabalho realizado pelo Centro é reconhecido pela sociedade. Prova disso é a realização da 28ª Feira no último final de semana em Cacoal. Participaram da reunião membros do Rotary, Maçonaria, Lions e sociedade civil organizada.