Ao participar da solenidade de lançamento do Plano “Agro Mais” em Porto Velho na última segunda, 13, o coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB-RO), em nome da bancada, cobrou do Ministro da Agricultura, Senador licenciado e empresário do ramo da sojicultura, Blairo Maggi (PP-MT), apoio para cobrar do Governo Federal quanto a duplicação, recapeamento e manutenção de Comodoro a Porto Velho da BR 364, local por onde passa a produção de soja vinda de Mato Grosso para o porto graneleiro em Rondônia.

“A BR-364 precisa ser duplicada com urgência, caso contrário, muitas vidas continuarão sendo ceifadas. Temos a certeza de que o ministro da agricultura, Blairo Maggi, levará a luta da bancada de Rondônia para Bancada de Mato Grosso e fará esforço necessário junto ao Governo Federal para solucionar os problemas de Rondônia quanto a BR 364” frisou.

A frente do Mapa desde maio de 2016, Maggi lançou o Plano Agro+ no intuito de reduzir a burocracia de diversos processos do setor, assim como de atualizá-los. A iniciativa foi à primeira, entre os Ministérios do governo Temer, criada com essa intenção. O ministro afirmou, durante o lançamento, que todos os municípios do estado estão aderindo ao plano e, com isso, Rondônia cumprirá as novas regras rapidamente, diminuindo a burocracia ao produtor. Rondônia é o terceiro estado a implantar o Plano Agro Mais. O primeiro foi o Rio Grande do Sul, seguido de São Paulo.

“Quando a gente consegue desburocratizar, é mais dinheiro na mão do produtor e, consequentemente, é mais dinheiro na mão do povo”, salientou o ministro ao comentar sobre os efeitos do Plano Agro Mais. Quanto à solicitação do coordenador da Bancada de Rondônia, Maggi falou que já atuava nesta causa há anos em virtude da parceria com o Estado e que agora intensificará, ainda mais, a cobrança junto ao Ministério dos Transportes e DNIT para solucionar os entraves da BR 364 de Mato Grosso a Rondônia e proporcionar segurança aos condutores (carretas, ônibus e carros de passeios).

Capixaba enfatiza que a maioria das carretas que trafegam na BR é do grupo empresarial Amaggi que realiza o escoamento da produção da soja para o nosso porto. O parlamentar disse que fundamenta seu pedido no relatório detalhado da Polícia Rodoviária Federal. A BR 364 é a única via de acesso de Rondônia para o Sul do Brasil e centenas de pessoas transitam diariamente pela estrada federal.

Considerado o maior produtor individual de soja do mundo, Blairo Maggi (através do Grupo Amaggi) é responsável por 5% da produção anual do grão brasileiro. Graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná, chegou a Mato Grosso, para plantar soja em Itiquira, no sul do estado. O negócio prosperou, dando origem ao atual Grupo Amaggi, um dos maiores produtores e exportadores de soja do Brasil, com negócios em diversas atividades econômicas, incluindo logística de transportes, pecuária e produção de energia elétrica.