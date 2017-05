Publicidade



Atendendo às solicitações da secretária adjunta da Seagri, Mary Braganhol, doutor Carlos, dos ex-vereadores Vanio Marques, Raidy Alves, além do PTB do município, o coordenador da Bancada Federal, Nilton Capixaba (PTB-RO) entregou neste sábado, 23-04, 03 micro tratores, equipados com carretinha e diversos implementos agrícolas para fomentar o setor chacareiro do município e a associação desportiva do Vale do Jamary. Na oportunidade foram contempladas as Associações Arraial da Vitória (Linha C 60), AGRICO (Linha C 65) e a Sociedade Esportiva União.





De acordo com Mary Braganhol, Capixaba sempre buscou atender o produtor rural com determinação. “Queremos que a população de Ariquemes saiba que o nosso município pode contar com um representante que luta por nossa fatia de benefícios no Congresso Nacional. Esse representante é o nosso deputado federal Nilton Capixaba” frisou.

Capixaba ressalta a importância da produção agrícola para as pequenas, médias e grandes cidades. “Já entregamos mais de 60 tratores, diversas pás-carregadeiras, retroescavadeiras, diversos caminhões caçamba, além de diversos implementos agrícolas, totalizando R$ 6 milhões de emendas de minha autoria. Nosso compromisso com o homem do campo é renovado ano a ano”, frisou Capixaba. O parlamentar já contemplou mais de 600 associações rurais e entregou mais de 300 tratores e equipamentos agrícolas em Rondônia

Participaram da solenidade de entrega o vice-prefeito de Ariquemes, Lucas Follador, membros das associações do setor chacareiro, da comunidade desportiva, os presidentes Arnaldo, Valdemiro Ferreira, Ari Filho, além do vereador Natan Lima (PTB).