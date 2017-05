Publicidade



O Coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB-RO) entregou neste sábado, 29-04, um micro-ônibus que será utilizado para o transporte de pacientes que realizam tratamento fora do município. A emenda de R$ 500 mil reais foi destinada para aquisição de um micro ônibus, aquisição de uniformes para a Equipe do Programa Saúde da Família, além de medicamentos para a rede Básica de Saúde.





O prefeito Airton Gomes (PP) destacou no ato da entrega do micro-ônibus que está aquisição é fruto da parceria política da administração municipal com o deputado federal Nilton Capixaba, que sempre atende as demandas do setor de saúde pública municipal e de outras áreas da comunidade. “Graças ao apoio do deputado Capixaba temos sanado diversos problemas no sistema de saúde”, destacou.

Na oportunidade, Capixaba ressaltou que este pedido foi fruto da parceria da administração municipal, membros do PTB local e das lideranças politicas que tem compromisso com o município de Cerejeiras.

Participaram da solenidade a primeira dama do município, Jandira Gomes, vice-prefeita Lisete Marth, vereadores, secretária municipal de Saúde, Marli Knnop de Souza, secretário de agricultura, Nilson Fernandes da Silva, funcionários municipais, agentes de saúde e lideres comunitários.