O coordenador da Bancada Federal, Nilton Capixaba (PTB/RO), foi convidado pelos moradores da Linha 196 e adjacências para participar na última sexta, 04/08, de um ato público encima da ponte danificada há 10 anos. Na oportunidade, o parlamentar estava acompanhado do diretor geral do DER/RO, Ezequiel Neiva e do residente regional de Cacoal, Paulinho Aquino.

Capixaba ouviu atentamente as reivindicações dos moradores que usavam a ponte que corta o rio São Pedro e que fomentava a região. Atualmente, danificada, e sem condições de uso, vários pecuaristas, produtores de soja, pequenos agricultores e alunos tem de deslocar mais de 100 km para realizar alguma atividade. Na época em que a ponte estava em funcionamento era apenas 10 km. A ponte contempla os municípios de Cacoal, Castanheiras e Rolim de Moura.

De acordo com Ezequiel Neiva, diretor geral do DER/RO, o Governo de Rondônia está desenvolvendo projetos para construção e reformas de diversas pontes no Estado, principalmente onde passa o escoamento de produção agrícola. As pontes serão de concreto pré-moldado protendido, técnica que viabiliza a redução do consumo de concreto e aço por conta do emprego de materiais de maior resistência.

“Vamos enviar uma equipe de técnicos e engenheiros para desenvolver o projeto da nova ponte para linha 196 e estudar a viabilidade orçamentaria com apoio e recurso do deputado federal Nilton Capixaba com contrapartida do Governo do Estado. Dessa vez a ponte a ser construída aos moradores dessa região não será de madeira. Será substituída por pontes de concreto, que melhora o fluxo do trânsito, diminuindo as distâncias entre distritos, municípios e regiões” disse.

Fomentar a agricultura familiar e a geração de emprego e renda no campo sempre foi um dos objetivos do mandato de Nilton Capixaba. O parlamentar falou de seu trabalho e destacou aimportância da produção agrícola para os grandes centros do País. “Nosso compromisso com o homem do campo está em primeiro lugar sempre”, frisou Capixaba.

Participaram da reunião, o prefeito de Castanheiras, Alcides do Som ( PSDB), vereadores de Cacoal, Claudinei Castelinho (PSB), de Rolim de Moura, Castanheiras, além de diversos produtores rurais, pecuaristas, sojicultores da região, além da comunidade local.