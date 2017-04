Publicidade



Os prefeitos de Rondônia participaram na última sexta, 07-04, em Ji-paraná, de uma grande reunião para discutir investimentos, crise econômica e como superar esse momento para promover o desenvolvimento local de cada munícipe. O evento, promovido pela Associação Rondoniense de Municípios – AROM, contou com a participação de membros do Governo, Assembleia Legislativa e da Bancada Federal, visando o debate municipalista.

O Coordenador da Bancada Federal, Deputado Nilton Capixaba (PTB-RO) participou do evento, enfatizando a importância da união dos Entes Federados para superar a crise que assola o País e consequentemente o estado de Rondônia. Atualmente está em andamento, em Brasília, outra emenda impositiva de 92 milhões de reais para aplicar em diversos setores do Governo.

R$ 150 milhões assegurados

Capixaba, na oportunidade, anunciou a confirmação de uma emenda impositiva que Rondônia conseguiu, por meio da Bancada Federal, na ordem de R$ 150 milhões de reais. “É a maior emenda já paga em todo o Brasil, graças a busca incessante da coordenação da Bancada de Rondônia no Programa Calha Norte, sediado no Ministério da Defesa.

Capixaba fez esse discurso otimista para incentivar os novos prefeitos a trabalhem com segurança. Esse valor será usado para aquisição de equipamentos agrícolas, patrol, caminhão traçado e trucado 6×4, tratores de pneus com grade aradora, carreta, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, caçambas traçadas, retroescavadeiras, moto niveladoras, dentre outros para solucionar os problemas no setor produtivo no Estado.

Capixaba ressaltou que esse é um esforço dos 11 parlamentares que compõem a bancada federal e ainda a especial atenção, do brigadeiro Roberto Dantas e sua equipe, responsável pelo programa Calha Norte do Ministério da Defesa.

O governador Confúcio Moura, após a assinatura do convênio, enfatizou que esse é um dos mais importantes projetos para Rondônia, principalmente no momento de crise que ainda passa o Brasil. “Em nome do povo do Estado, agradeço o empenho pessoal do deputado Nilton Capixaba, como Coordenador da Bancada Federal, dos técnicos do Calha Norte que incansavelmente apresentaram toda a documentação para que esse convênio se tornasse realidade.

A atuação do parlamentar a frente da Coordenação da Bancada Federal, sempre deu grandes resultados com recursos federais conseguidos pelos parlamentares que a compõem, resultando em um maior desenvolvimento a todos os municípios do estado que muitas vezes dependem das emendas parlamentares para implantarem os seus projetos visando melhor qualidade de vida a sua população.