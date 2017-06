Publicidade

O coordenador da bancada federal de Rondônia, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO), participou na última sexta, (02/06/17), da inauguração do novo complexo universitário da Unir de Ji-paraná (salas de aula, de leitura, de informática, nova biblioteca, mini auditório, piso superior, escadaria de acesso, restaurante universitário e o portal da faculdade, contemplando mais de 3000 mil alunos da Instituição).

De acordo com Capixaba a UNIR deve ser tratada de forma diferenciada. “A maior Universidade do Norte do País merece atenção especial. São mais de 12 mil alunos, professores e equipe administrativa que estão carentes de uma melhor infraestrutura”, disse.

Emenda de Bancada – 25 Milhões para UNIR/RO

Na sua gestão frende a Bancada Federal, Capixaba foi defensor ferrenho para que a emenda assegurada no final do ano de 2014 fosse usada para aquisição de equipamentos e obras de grande porte se tornassem realidade nos Campi da Universidade Federal de Rondônia. “Construção de restaurantes universitários, laboratórios, salas de aula, urbanização, iluminação, passarelas para portadores de necessidade especial, estacionamento foram frutos do trabalho da Bancada Federal em Brasília” frisou o parlamentar.

Participaram da solenidade o Reitor da UNIR, professor doutor Ari Miguel Teixeira Ott, a ex-reitora, professora doutora Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, além de professores, técnicos e diretores de outros campi.