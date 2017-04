Publicidade



O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), coordenador da bancada federal, participou de audiência com o Diretor Nacional do Dnit, Valter Casimiro e o Superintendente em Rondônia, Sérgio Mamanny, onde ficou alinhavado o compromisso para o órgão elaborar um projeto de duplicação da BR-364 de Vilhena a Porto Velho, com recursos que o parlamentar vai conseguir juntamente com os demais deputados e senadores, no valor de R$ 240 milhões de reais de Emenda Impositiva de Bancada. Além disso, Casimiro se comprometeu a elaborar os projetos das travessias de Ariquemes e Cacoal, para dar funcionalidade nos trechos de travessia urbana na BR -364.

Capixaba disse que vai se reunir com a bancada federal para discutir a necessidade e importância desse projeto que vem solucionar o problema dos altos índices de acidentes fatais na rodovia.

Continua depois da publicidade

“ É uma necessidade extrema a duplicação da BR e uma reivindicação de toda a sociedade rondoniense”, frisou.

Em conversa que o parlamentar teve com o ministro dos transportes, Maurício Quintela, sobre a duplicação, ficou acertado que essa Emenda Impositiva será alocada para o DNIT elaborar os projetos e começar a obra, de grande importância para o Estado de Rondônia.