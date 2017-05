Publicidade

Fomentar agricultura familiar e a geração de emprego e renda no campo é um dos objetivos da Rondônia Rural Show 2017. O coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO), percorreu nesta sexta, 27, os pavilhões da VI Rondônia Rural Show 2017 visitando as instalações dos expositores e cada peculiaridade das agroindústrias do Estado. O parlamentar falou de seu trabalho e degustou diversos produtos oriundos da agricultura familiar. “A feira evidencia a força e a vocação produtiva do Estado” disse.

Publicidade



A importância da produção agrícola para os grandes centros do País é um assunto tratado como prioridade em Brasília. No ano passado, Capixaba entregou diversas máquinas e tratores para associações rurais do Estado. “Nosso compromisso com o homem do campo está em primeiro lugar sempre”, frisou Capixaba.

De Cacoal, diversas agroindústrias participaram da feira. A maior parte das agroindústrias aproveita para comercializar e, principalmente, divulgar sua produção. A Rondônia Rural Show já se tornou uma das principais feiras voltadas ao agronegócio e tecnologia da região norte. Capixaba esteve acompanhado do Superintendente do MAPA/RO, José Valterlins Calaça, da Secretária Adjunta da SEAGRI, Mary Braganhol, Presidente da Câmara Setorial do Café, Tuta Café, do Secretário Municipal de Agricultura de Cacoal, Donizete da Sucam, além de diversas autoridades do Estado.

A última edição movimentou R$ 485,2 milhões em resultados em negócios e agora, tendo como objetivo principal aproximar o produtor das novas tecnologias espera-se superar os resultados da última feira. As cinco edições anteriores somaram mais de R$ 2 bilhões em negócios, aplicados diretamente no setor agropecuário do Estado.