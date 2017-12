Carreta colide na traseira de carro durante ultrapassagem e foge do local na BR-364, em Jaru

U ma carreta e um automóvel se envolveram em um acidente de trânsito na última segunda-feira (4), na BR-364, em Jaru (RO), município a 290 quilômetros de Porto Velho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da carreta colidiu na traseira do carro durante uma ultrapassagem e fugiu do local sem prestar socorro. O carro caiu em uma ribanceira às margens da pista e dois homens sofreram ferimentos leves.

Porém, o motorista da carreta não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do automóvel, o que fez com que o condutor perdesse o controle da direção do carro e caísse em uma ribanceira às margens da rodovia. O condutor da carreta fugiu do local sem prestar os devidos socorros.