Mais de R$ 4 mil foram encontrados dentro de um carro abandonado, na tarde de segunda-feira (3). O veículo e o dinheiro foram localizados pela Polícia Militar (PM) de Espigão do Oeste, durante um patrulhamento no Distrito Flor da Serra. Os suspeitos fugiram antes da abordagem policial.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência (BO), os policiais estavam realizando abordagens no local, quando avistaram um carro de cor escura. Quando o condutor do veículo viu a PM realizou uma manobra evasiva e fugiu do local em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres que estavam transitando no distrito.