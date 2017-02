A Casa de Apoio do Hospital São Daniel Comboni – Hospital do Câncer de Cacoal, conhecida como “Casa de Apoio Amor Fraterno”, distante 480 km da capital Porto Velho, foi construída no ano de 2013 para servir como a extensão da casa dos pacientes de outros municípios e de outros Estados que se encontram em tratamento contra o câncer na cidade de Cacoal. A Instituição foi projetada, construída pela Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia (Glomaron) e recebe apoio atualmente do Grande Oriente do Brasil (GOB).

Resultados

De acordo com dados obtidos pela Instituição, somente no ano de 2016, 250 pacientes com câncer foram acolhidos durante a realização do tratamento quimioterapia e/ou radioterapia. A casa recebe pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social decorrentes da ausência de saúde e condições financeiras suficientes para custear seu tratamento.

A Casa é custeada por meio de projetos sociais, doações e realização de eventos (chás beneficentes, jantares, leilões, dentre outros) promovidos pelos membros da maçonaria e suas esposas.

A Casa de Apoio dispõe de 32 apartamentos, com ampla área de convivência, tem capacidade para acolher 64 pessoas (pacientes e acompanhantes). Vale ressaltar que nestes 03 anos de funcionamento a Instituição atendeu pacientes de todos os municípios de Rondônia, parte do Mato Grosso, Amapá, Pará, Roraima e o Acre.

Regras

Bom convívio e reciprocidade são essenciais em qualquer ambiente. Na Casa de Apoio Amor Fraterno cada paciente tem o direito e o dever de dispor de um acompanhante durante o período de seu tratamento. O funcionamento e a manutenção do ambiente limpo e organizado são de responsabilidade dos acompanhantes dos pacientes. A equipe administrativa auxilia na limpeza de áreas comuns e na cozinha, mas os acompanhantes têm papel fundamental no bem-estar dos pacientes e membros que compõem a casa.

Depoimento

O Casal de Rio Branco/AC, Tonismar José de Oliveira, 48 anos (paciente) e Francisca da Silva Freire (acompanhante), chegaram a Casa de Apoio pelo serviço de assistência social de Porto Velho em janeiro de 2017. O paciente foi encaminhado para tratamento de radioterapia após cirurgia para retirada de tumor no crânio.

De acordo com dona Francisca, católica praticante, mãe de 03 filhos e confiante em Deus, enfatizou que tinha medo do que encontraria ao chegar numa casa de apoio. Seu medo foi superado de forma instantânea. “A minha concepção era outra sobre casa de apoio…ao chegar aqui com meu esposo fomos recebidos com dignidade e amor. Agora me sinto em casa. Aqui se tornou a extensão do meu lar na luta contra o câncer e apoio ao meu companheiro de décadas. Agradeço a Deus por ter colocado essa iniciativa no coração desses homens. Eternamente seremos gratos por tudo que estão fazendo por minha família e pelos pacientes que compõem esta Casa de Apoio Amor Fraterno” frisou.

De acordo com Ronei Murguero, atual presidente da Instituição, o paciente está sempre em primeiro lugar. “Não tenho palavras para expressar a gratidão em administrar essa casa de apoio e colaborar no momento de dor de cada irmão ou irmã. Agradeço apoio desta equipe administrativa que mantem essa casa apta a receber novos pacientes na luta contra o câncer” frisou.

Galeria de ex-presidentes e presidentes da Casa de Apoio Amor Fraterno

1° Jaime Clemente Oberdoerfer – dezembro de 2013 / março de 2015

2° Arlei Carlos Berkenbrock – março de 2015 / março 2016

3° Ronei Paulo Murguero – março 2016 / março 2017.

4° Milton Yamada – março de 2017 / até março de 2018.