Centro Abaitará oferece 80 vagas para cursos técnicos de agropecuária e agronegócio para 2018

Está aberto o Processo de Seleção dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec) Abaitará. O edital foi publicado na segunda-feira (4), no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep-RO).

O edital está disponível no site do Idep e as inscrições vão até o dia 22 deste mês, na secretaria do Centec Abaitará, localizado na RO 010, quilômetro 32, sentido Pimenta Bueno/ Rolim de Moura no interior do estado, ou no site do Idep-RO pelo link https://goo.gl/forms/RhRlmz3WKUGqCdcX2.

Os cursos oferecidos são técnico em agropecuária e técnico em agronegócio, em sistema presencial, na modalidade integral, em regime de internato, e referentes ao 1º ano do ensino médio, com início em fevereiro de 2018. São 39 vagas masculinas e 41 femininas, sendo 40 para cada curso oferecido.

O Centec Abaitará e o Idep-RO são os responsáveis por coordenar, sistematizar e divulgar o processo de ingresso. O candidato deve ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula. O edital determina cinco etapas distintas para o processo de ingresso.

A primeira etapa é a divulgação do edital e inscrição no site do Idep-RO e na secretaria do Centec Abaitará. A segunda é a homologação das inscrições e datas para entrevista, disponibilizadas também no site e no Centec.

O terceiro passo é a entrevista com o candidato e entrega de documentos comprobatórios, que são o questionário socioeconômico preenchido, o histórico escolar do ensino fundamental, comprovante de residência, declaração de próprio punho das razões para estudar no Centec Abaitará, e uma identificação que garanta ao candidato a representação de grupos (indígenas, quilombolas, filhos de agricultores familiares que residem no campo, florestas ou nas águas).

A quarta etapa é a divulgação do resultado final do processo de ingresso, e a quinta é a realização da matrícula, que deverá ser feita pelo candidato ou responsável legal diretamente no Centec Abaitará.

Entrevistas e entrega de documentos devem acontecer nos dias 27 a 30 de deste mês, e o resultado final será divulgado em 8 de janeiro de 2018, no site do Idep-RO e na secretaria do Centec. As matrículas ocorrerão nos dias 15 a 19 de janeiro de 2018.

Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimentos podem ser atendidas através dos e-mails [email protected] e [email protected].