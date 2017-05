Publicidade

Rico em fruto graúdo e tolerante à praga mais comum, a vassoura-de-bruxa, o cacau clonal é uma variedade que a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) vai divulgar na Rondônia Rural Show, o evento do agronegócio que ocorre da próxima quarta-feira (24) ao dia 27, em Ji-Paraná.

A lavoura estará em formação na vitrine tecnológica da feira do agronegócio sob os cuidados dos técnicos da Ceplac. “Apesar de ainda não ter frutos, já vamos utilizar as plantas para demonstrar aos visitante a força e a qualidade do cacau que queremos propagar em Rondônia”, disse o técnico da Ceplac, Roberto Cella.





A variedade clonal foi amplamente estudada nos laboratórios da Ceplac a fim de oferecer uma planta mais resistente à praga e que produza frutos maiores e com maior qualidade em matéria-prima à industrialização. No viveiro, o visitante vai receber informações sobre metodologias de germinação e crescimento, além de outras técnicas de fácil replicação pelo agricultor.

O cacau requer muita sombra. Por isso, as matrizes cacaueiras são amparadas por bananeira, mandioca e milho, culturas que oferecem sombreamento temporário e se tornam fonte de renda alternativa antes de a lavoura se consolidar em produção de fruto. Para a substituição dessas culturas passageiras e manter a sombra no futuro, o plantio do cacau clonal é cercado com espécies de árvores, como ipê, mogno asiático e cedro rosa.

A feira do agronegócio em Ji-Paraná neste ano inaugura a sede própria em área de 50 hectares doada pela prefeitura ao governo estadual, na BR-364, KM 333, saída para Presidente Médici. Todo o espaço já está ocupado com atrativos que variam de plantações a maquinários e palestras a inovações tecnológicas ao setor produtivo, maior impulsionador da economia de Rondônia. A entrada é gratuita. Os portões abrem às 7h30.