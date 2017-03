Publicidade



ias casas e restaurantes de Candeias do Jamari (RO), a cerca de 25 quilômetros de Porto Velho, estão sendo inundadas pelas águas do Rio Candeias. Por causa da cheia, vários moradores já deixaram as casas.

De acordo com a moradora Claudia Portela, a comunidade de Candeias do Jamari já está acostumada com esse tipo de inundação.

“Nós que somos moradores antigos consideramos a cheia normal para esse período. No verão a gente usa aquele espaço lá em baixo, que está submerso, e quando o rio está cheio a gente já tem um espaço preparado aqui em cima, enquanto o nível da água não baixa”, diz a moradora.

À Rede Amazônica, Claudia afirma ainda que a maior cheia do Rio Jamari foi há cerca de três anos. “No final de 2014 e 2015 nós ficamos parados por mais de 30 dias em função da cheia. Foi uma cheia histórica pra gente aqui de Candeias”, comenta.

Fonte: G1