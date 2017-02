Uma escola infantil ficou alagada devido à chuva que atingiu Ouro Preto do Oeste (RO), na região central, na última sexta-feira (24). Cerca de 160 crianças, com idade entre 3 e 6 anos, estavam no local e foram retiradas por funcionários da escola. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, ninguém se feriu durante o alagamento.

Segundo moradores, a chuva durou cerca de duas horas e provocou a inundação na Escola Municipal Disneylândia, no Bairro Alvorada. As águas atingiram o refeitório, banheiros, salas de aula e o berçário do local.

Funcionários do centro educacional providenciaram a retirada das crianças. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os alunos retornaram às suas residências sem ferimentos.