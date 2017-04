Chuvas deixam mais de 100 mortos no sul da Colômbia

Publicidade

Um deslizamento de terra que atingiu casas durante a noite de sexta-feira (31) em Mocoa, no sul da Colômbia, deixou 112 mortos e 120 feridos, de acordo com balanço divulgado pela Reuters neste sábado (2). O presidente Juan Manuel Santos declarou estado de calamidade pública.

As fortes chuvas atingiram a capital do departamento de Putumayo, que fica na fronteira com o Equador e Peru, e também provocaram o transbordamento dos rios Mulato e Sancoyaco. O comandante da polícia local, coronel Omar Bonilla, disse à rádio Caracol que, entre as vítimas, estão homens, mulheres e crianças.

A cidade segue sem água e luz. Apenas com o nascer do dia as autoridades puderam ver a amplitude dos estragos, segundo o site Notícias Caracol.

“Enviamos uma equipe de 150 pessoas para dar uma resposta efetiva e as máquinas começaram a trabalhar imediatamente”, disse Carlos Ivan Marquez, chefe da equipe de resposta a desastres do país. “Estaremos com o governador e com o prefeito dando toda a atenção necessária”.

No Twitter, o presidente colombiano escreveu: “Diante da gravidade da situação em Mocoa, Putumayo, declarei ‘calamidade pública’ para agilizar operações de resgate e ajuda #TodoscomMocoa”.

Fotos divulgadas força aérea mostravam ruas na vizinha cheias de lama e casas danificadas, enquanto vídeos de celulares nas mídias sociais mostravam moradores buscando por sobreviventes. Um vídeo publicado no Twitter mostra como ficou Mocoa após as fortes chuvas. “É uma área grande”, disse à Caracol o prefeito de Mocoa, José Antonio Castro. “Uma grande parte das muitas casas foi tomada pela avalanche, mas acima de tudo as pessoas foram avisadas com tempo suficiente para sair, mas casas em 17 bairros foram devastadas.” Fonte: G1