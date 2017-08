Publicidade

Um ciclista de 58 anos morreu depois de se envolver em um acidente com um caminhão de lixo na noite de segunda-feira (7), na cidade de São Francisco do Guaporé (RO), situada a mais de 600 quilômetros de Porto Velho. Segundo o relato do motorista do caminhão, o ciclista invadiu a pista.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi solicitada para atender a um chamado de acidente de trânsito, mas ao chegar no local, os veículos já não estavam lá. Os militares entraram em contato com o motorista do caminhão, que contou à PM que seguia pela avenida Getúlio Vargas, quando a vítima atravessou na frente do caminhão.

Segundo o motorista, ele estava com a velocidade baixa e conseguiu frear para não passar por cima do ciclista. Mesmo assim, o homem foi atingido pelo caminhão.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional. Em contato com os médicos, os policiais souberam que a vítima chegou ao hospital com sinais de embriaguez e morreu depois de dar entrada no hospital.