Publicidade



O autor da ação alega que no dia 18 de junho de 2014, por volta das 16h, trafegava com sua motocicleta quando ao cruzar a preferencial, veio a colidir frontalmente contra um veículo da marca Chevrolet, que trafegava no sentido da Rua São Carlos para Rua Pavão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a placa de PARE estava caída, sendo que o autor atribui a essa fato, a causa do acidente.

Continua depois da publicidade

Na época o autor da ação teve a tíbia e fíbula da perna esquerda fraturada, tendo sido socorrido no HPS.

Em sua petição inicial, o autor pede a reparação dos danos materiais e morais, que eventualmente podem ter sido causados pelo Município de Espigão do Oeste.

O autor diz ainda que gastou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com despesas hospitalares, os documentos comprovando as despesas foram anexados ao processo. Pede também a indenização pelos lucros cessantes ( prejuízos pela interrupção do seu trabalho, uma vez que devido as fraturas ficou meses sem trabalhar).

Assim, o valor estipulado pelo autor para à causa, foi de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais).

O caso ainda não foi julgado.

Número Processo – 7001022-39.2015.8.22.0008