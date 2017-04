Publicidade

Cinco jovens, entre 15 e 24 anos, foram assassinados a tiros durante uma festa particular na noite do último domingo (2) na cidade de Cabixi (RO), a cerca de 800 quilômetros de Porto Velho. Conforme a Polícia Militar (PM), a chacina ocorreu depois que quatro suspeitos armados chegaram no local , mandaram os convidados deitarem de bruços no chão e executaram cinco deles com tiros na cabeça.

Segundo informações da PM, a festa acontecia na casa de um adolescente de 17 anos. Ele e outros seis amigos estavam reunidos fazendo um churrasco, quando quatro criminosos ainda não identificados invadiram o imóvel e atiraram contra o morador da casa e mais quatro convidados.

Conforme a PM, durante a chacina os atiradores pouparam a vida uma menina de 17 anos e um garoto de 13 anos. Após os suspeitos deixarem o local, os sobreviventes saíram correndo pelas ruas e pediram ajuda de moradores.

A polícia foi acionada logo depois e encontrou as cinco vítimas já sem sinais vitais, deitadas de bruços no chão, com perfurações na cabeça.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que apreendeu quatro projéteis, quatro estojos e um cigarro aparentemente ser maconha.

Os corpos foram levados para Colorado do Oeste por volta das 4h30 desta segunda-feira (3), onde vai passar por perícia.

As PMs dos municípios vizinhos de Cabixi fizeram barreiras nas entradas das cidades para tentarem localizar os suspeitos, porém, não obtiveram êxito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que já iniciou as investigações nesta segunda, ouvindo as testemunhas.

Veja quem são as vítimas da chacina no Cone Sul de Rondônia:

Leonardo Emerson Pecorari, 15

Wesley de Araújo, 24

Francinei Alves da Silva, 20

Larissa Massaroli, 23

Valdair Massaroli, 17