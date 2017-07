Publicidade

Uma mulher indígena da etnia Cinta Larga teve uma pulseira roubada na praça municipal de Espigão do Oeste. Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a vítima estava na praça, juntamente com seus parentes, quando o autor chegou e disse que queria uma pulseira, e usando de violência se apossou de uma que estava no braço da vítima.

Publicidade

Ainda segundo a vítima, o infrator teria dito: “Vocês mataram meu irmão, seus vagabundos, pilantra”.

Inconformada com o roubo, a mulher tentou reaver sua pulseira, neste momento foi agredida com um soco na cabeça, e puxões de cabelo. Após os fatos a vítima procurou a UNISP para registrar o fato.