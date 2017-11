Ciretran de Espigão do Oeste, leva palestras educativas sobre o trânsito a escolas

Na manhã da última terça-feira (28), uma equipe do Ciretran de Espigão do Oeste, começou um projeto, que busca levar para as escolas palestras com o tema educação no trânsito.

De iniciativa do Ciretran local, o projeto tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância de usar de forma correta os equipamentos de segurança, e quando estiverem no trânsito, que saibam agir com prudência. O principal ponto do projeto, são os testemunhos de pessoas que sofreram acidentes de trânsito.

O Colégio Estadual Jeant Piaget, foi o escolhido para dar início ao projeto. Após as palestras, foram distribuídos folhetos educativos, uma bicicleta e vários brindes foram sorteados para os alunos e professores.

No vídeo abaixo é possível acompanhar um pouco do projeto.