O evento aconteceu na Câmara Municipal de Espigão do Oeste e contou com a presença de autoridades e a sociedade em geral.

De iniciativa do CIRETRAN de Espigão do Oeste, o evento teve como principal objetivo anunciar a QUARENTENA DE DESCONTOS. O programa é uma iniciativa do novo diretor Nickson Lagares que junto com a equipe local e empresas do município, conseguiu proporcionar esses 40 dias de descontos em serviços relacionados ao Detran, que são praticados por empresas privadas.

Foi lançada também, a campanha Maio Amarelo, #ATENÇÃOPELAVIDA, a servidora Sueli falou sobre a campanha e apresentou um vídeo da campanha para o público, confira abaixo o vídeo:

Confira a tabela de descontos:

Confira as entrevistas abaixo: