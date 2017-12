Civis e militares são homenageados com Medalha do Mérito Governador Jorge Teixeira em Porto Velho

Em solenidade na manhã desta quinta-feira (30), no auditório do Tribunal de Contas de Rondônia, 119 pessoas, entre civis e militares, foram homenageadas com a Medalha do Mérito Governador Jorge Teixeira, da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesdec).

A comenda é a única da Sesdec, criada através do decreto 16.784 de 20 de maio de 2012, e na cerimônia foi entregue aos homenageados que há um ano estão contribuindo com o programa ‘Rondônia mais segura’, envolvendo vários organismos estaduais, contando com o apoio inclusive do Exército Brasileiro, representado pelo comandante da 17ª Brigada de Infantaria e Selva, general José Eduardo Leal de Oliveira, em operações de fronteira e no sistema prisional.

Receberam a comenda desde líderes de associações comunitárias, secretários estaduais, e técnicos de diversas secretarias envolvidas com a causa a agentes e delegados da Polícia Civil, policiais, bombeiros e oficiais militares.

Benedito Domingues Júnior, superintendente de Comunicação do governo do estado (Secom), foi um dos homenageados. Parabenizando Domingues, o coronel Lioberto Ubirajara Caetano de Souza, secretário da Sesdec, lembrou que o lema criado pela Secom para o programa ‘Rondônia mais segura’ deu força ao que propõe o projeto.