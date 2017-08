Publicidade

Na Rodovia Lucia Tereza, que liga Espigão do Oeste a Pimenta Bueno, um veículo saveiro de placa NDS 8248, colidiu na traseira de um caminhão de ração há aproximadamente 4 Km da entrada de Espigão do Oeste.

Segundo testemunhas, o caminhão teria saído da empresa Globo Aves, indo no sentido de Espigão do Oeste, o veículo saveiro trafegava no mesmo sentido e devido a velocidade do carro, não foi possível frear a tempo de evitar a colisão. No local existem marcas de freada de aproximadamente 100 metros do ponto da colisão.

Com a força do impacto, a frente do saveiro parcialmente destruída, sendo que o capô do carro ficou grudado na traseira do caminhão.

Três passageiros estavam no veículo saveiro, e até o fechamento dessa matéria, estavam no hospital e passavam bem, tendo sofrido apenas pequenas escoriações, os dois airbags frontes disparam e evitou maiores ferimentos do motorista e do carona, já o passageiro que vinha no banco traseiro teve maiores ferimentos, segundo testemunhas.

Vários acidentes já aconteceram no local, que não possui visibilidade satisfatória nem redutor de velocidades, o que torna o lugar perigoso, uma vez que o fluxo de caminhões é grande por conta da empresa Globo Aves.

