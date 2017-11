Colisão frontal resulta na morte de motociclista na BR-364

O trágico acidente de trânsito que resultou na morte de Bruno Muniz, 22 anos, ocorreu por volta de 0 h e 05 minutos desta segunda feira (20), próximo a ponte do Rio Leitão, na BR-364, aproximadamente 03 km do perímetro urbano da cidade de Presidente Médici.

As primeiras informações dão conta de que a vítima trafegava em sua motocicleta NXR Bros, quando por motivos desconhecidos, colidiu frontalmente com um veículo que seguia em sentido oposto. Com a violência do impacto, Bruno foi arremessado a alguns metros de distância e teve politraumatrismo, onde não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente.

A Polícia Militar esteve resguardando o local até a chegada da PRF. Uma equipe da Politec de Ji-Paraná esteve presente colhendo informações sobre a dinâmica do acidente para que seja confeccionado o laudo oficial e apurar as verdadeiras causas.

Bruno era morador da cidade de Presidente Médici e estava se deslocando para sua residência no momento do acidente.