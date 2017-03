Publicidade





A Associação Rural de Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho, abriu nesta semana as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha da Exposição Agropecuária do município (Expoac). O baile para escolha da realeza da festa está programado para acontecer no dia 22 de julho, no salão de eventos do Parque de Exposições da cidade.

Conforme a Associação Rural de Cacoal (Arca), podem se inscrever na disputa meninas residentes ou que estudem na cidade. A candidata deve ter entre 18 e 25 anos e, dentre outros critérios, não pode ser casada e nem ter filhos. Além da rainha, serão escolhidas a madrinha e a princesa da festa.

Para participar do concurso, as interessadas devem acessar o site, ler o regulamento e baixar a ficha de inscrição. Depois de preenchida, a ficha deve ser entregue na Casa de Dança Rodolfo Gonçalves, localizada na Avenida Castelo Branco, número 18.488, Bairro Centro. Os horários de atendimento são das 13h às 21h, de segunda à sexta-feira e aos sábados das 15h até 18h.

No ato da inscrição, a candidata precisa apresentar uma cópia de comprovante de residência, cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e duas fotos, uma de rosto e uma de corpo inteiro.

Todas as candidatas inscritas participarão de uma primeira seletiva presencial, onde serão selecionadas 16 semifinalistas. Em seguida, uma nova seleção será realizada em outra data para escolher oito finalistas, que disputarão o título de rainha da Expoac 2017, no dia 22 de julho.

A novidade desta edição, segundo a Arca, é que as oito finalistas serão avaliadas por uma comissão durante todo o processo, desde ensaios até compromissos juntos à associação e ganharão bônus de um ponto a ser somado nas notas finais de cada candidata.

A 19ª edição da Expoac será entre os dias 9 e 13 de agosto. O evento terá a animação musical das cantoras Maiara e Maraisa, Bruno e Brarreto e do cantor Amado Batista.

Fonte: G1