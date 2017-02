A antecipação do pagamento dos salários de fevereiro para mais de 50 mil servidores públicos estaduais deu seguimento ao compromisso do Governo de Rondônia em sua boa perspectiva de equilíbrio financeiro, o que não ocorre em alguns estados brasileiros.

A folha bruta da administração direta e indireta totalizou R$ 250 milhões, informou hoje (23) o secretário estadual de finanças, Wagner Garcia de Freitas.

Foi visível, logo cedo, a satisfação no comércio de Porto Velho. Queira ou não, comerciantes comparam a situação local com a de alguns estados que atrasaram salários em 2016 e ainda não conseguiram pôr em dia a folha de pagamento.

“É uma satisfação cumprirmos mais esse compromisso com os servidores. O governador Confúcio Moura recomenda que nunca atrasemos a folha, e sempre demonstra preocupação com a pontualidade”, disse Freitas.

O pagamento em dia e dentro do mês trabalhado contribui com a economia estadual, pois estimula o consumo. Compras feitas a crédito também são pagas no prazo estabelecido.

É o caso da Lojas Gazin, cujos caixas, no 1º andar, atendiam clientes que pagavam carnês de prestações. Em outras grandes lojas, o movimento semelhante traduzia a antevéspera do início do carnaval de 2017 e o dinheiro no bolso para quitar dívidas.

Segundo relata o gerente da Gazin da Rua D. Pedro II, Cleiton Berger. Na gerência da maior loja do grupo em Rondônia, há 11 anos, dos 17 de sua instalação, ele elogia: “Quando o governo paga antecipadamente, como ocorreu neste período que antecipa o carnaval, interfere diretamente no comércio, sobretudo no recebimento.”

Cleiton avalia que aproximadamente 30% dos clientes da loja sejam funcionários públicos. “E não só da Capital, temos clientes em oito lojas e em três dos distritos de Extrema, Mutum-Paraná e União Bandeirantes, e o fato de oferecermos a promoção em dez pagamentos sem juros atrai bastante essa classe de trabalhadores”.

PROMOÇÕES

No Bairro da Liberdade, o casal de cearenses Regina Frota Prado e Antônio Elias Prado, proprietários do Supermercado Tuíte, atesta o “bom fôlego” proporcionado pelo governo rondoniense. A freguesia nos caixas era significativa por volta das 11h de hoje (23).

“Sempre aproveitamos essa ocasião – dia de pagamento – para fazer promoções às quintas-feiras, e hoje, por coincidência, é dia.”

Nas proximidades do Centro Político e Administrativo, salgadeiros também estão felizes. Nazi Alves, presente num ponto da Rua Padre Chiquinho (Bairro Pedrinhas) desde a inauguração da sede do governo, contabilizou a féria do dia e, a exemplo de outros da área, somava também mais de R$ 300 recebidos das contas de fiado. Ele trabalha diariamente, das 7h ao meio dia, com a sobrinha Raquel Neris dos Santos, estudante de fonoaudiologia.

Antônio e Regina começaram pequenos, 28 anos atrás, e atualmente comemoram a venda a crédito para servidores públicos e a clientela em geral.

Durante todo o ano de 2017 os servidores receberão seus salários até o último dia útil de cada mês, reafirmou a Superintendência de Gestão de Pessoas.