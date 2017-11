Comissão de Agricultura discute importância da pesquisa para Agropecuária

O senador Ivo Cassol (PP-RO) presidiu audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado para discutir a ampliação do uso de tecnologias e pesquisas na agropecuária. Cassol destacou que um dos grandes desafios do agronegócio é aumentar a produtividade sem encarecer os custos da atividade.

Para isso, de acordo com o parlamentar, é fundamental estimular o uso de políticas públicas voltadas para inovação tecnológica que possam auxiliar o agricultor e minimizar os efeitos indesejados que podem prejudicar a produtividade, como o clima, a ocorrência de pragas na agricultura, entre outros fatores.

Cassol defendeu linhas de financiamento público para os investimentos em ciência e inovação na área agropecuária. O parlamentar alertou que a tecnologia é o caminho para aumentar a oferta de alimentos em escala global e baratear os preços praticados. “ É fundamental investir em pesquisa, novas ferramentas tecnológicas para garantir a ampliação da oferta de alimentos.

É o que eu já disse, temos que produzir mais com menos, menos água, menos terra, menos impacto ambiental. Para isso, temos que capacitar o agricultor, preparar o homem do campo para um novo tempo no cenário do agronegócio”, explicou Cassol.