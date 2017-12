Concurso Público de Espigão do Oeste: Uma tragédia anunciada

Olá Ministério Público, apenas a título de informação, hoje(27) aconteceu em Espigão do Oeste e Cacoal o concurso público municipal de Espigão do Oeste.

Aconteceu no dia e na hora marcada. De resto nada seguiu o script, provas trocadas, nomes que não constavam na lista, malotes de provas trocados, abertos, enfim, se teve algo que não faltou, foi desorganização.

Candidatos alegavam na delegacia, sim senhores e senhoras, na delegacia, o concurso virou caso de polícia, as ocorrências passaram de 50 e as reclamações foram as mais diversas possíveis. O que não vai faltar é motivo para que seja anulado o que deveria ser um concurso organizado.

Quando buscamos informações junto aos representantes da banca organizadora, fomos “convidados” a nós retirarmos da sala. A justificativa? Não poderiam dar informações, talvez não soubessem mesmo o que estava acontecendo.

A MGA Concurso, em seu site, não conseguiu sequer informar de forma individual, aonde cada candidato iria fazer a prova, demonstrava ai o quanto era “organizada”, não bastante, avisaram aos candidatos que as provas seriam feitas em Espigão do Oeste e em Cacoal, quando faltava apenas cinco dias para o concurso.

Por tudo isso o concurso público de Espigão do Oeste era uma tragédia anunciada, a alegação de que foram muitos inscritos e por isso não conseguiu informar, é no mínimo uma desculpa mal pensada. Do jeito que falam parece que não conseguiram acompanhar o volume das inscrições. (Piada).

Vamos agora aguardar como e quando, vão se manifestar sobre o assunto o Ministério Público e o Prefeito, afinal não tem como dizer que os erros foram normais e dentro do previsto.

Para finalizar: Segundo um candidato, constava na sua prova a seguinte pergunta:

Quem é a rainha dos baixinhos?

Hahahaha, caso seja verdade, e eu não duvido que seja, o concurso que parecia uma piada, perde a graça e passa a ser uma piada de mal gosto.

#poucasnemsempreboas

por Roney Ribeiro