Confira o gabarito do concurso municipal de Espigão do Oeste

Foi disponibilizado hoje os gabaritos do concurso público municipal de Espigão do Oeste.

O certame aconteceu no último domingo (27) no período da manhã e a da tarde nas cidades de Espigão do Oeste e Cacoal.

No final do dia(27), tinham sido registrados 56 boletins de ocorrência, por candidatos, que de alguma forma se sentiram prejudicados com a organização do concurso.

Abaixo segue os gabaritos do concurso:

GABARITO PREFEITURA

GABARITO CÂMARA MUNICIPAL

GABARITO IPRAM

Fonte/Autor: Portal Espigão