O Governador, os deputados Maurão de Carvalho, Só na Bença e Cleiton Roque, estiveram visitando Espigão do Oeste, acompanhados de uma grande comitiva que veio trazendo a promessa de muitos recursos para o município.

Quebrando a formalidade e implantando uma nova forma de fazer reunião, o Governador Confúcio Moura proporcionou um bate papo descontraído entre os Secretários Estaduais e Municipais, segundo Confúcio a intenção é que as demandas do município fossem apresentadas ao Governo e ao público presente, proporcionando assim um contato maior com a sociedade.

O Portal Espigão, fez alguns infográficos com as principais promessas feitas na tarde de hoje, pelo Governador e pelos deputados presentes, (veja abaixo). A principal promessa do Governador foi a instalação do Corpo de Bombeiros, um pedido da Dep. Lucia Tereza, que será atendido assim que formar a próxima turma no final do ano.