Através da sua página no Facebook, o Governador Confúcio Moura fez um anúncio aos servidores públicos e empresários de Rondônia, que no dia 27 deste mês o Governo irá pagar o salário do mês de Junho e no dia 30 será pago a metade do 13º salário.

Segundo Confúcio, serão R$ 400 milhões injetados na economia do Estado, enquanto a maioria dos estados sequer conseguem pagar a folha, Rondônia se destaca e conseguindo adiantar parte do 13º, além de manter rigorosamente em dias o pagamento dos funcionários públicos.

O Governo credita o feito, a um trabalho duro ao longo do seu mandato.