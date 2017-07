“É o mais diferente e especial município rondoniense. Os pomeranos, Os índios. Povo Brasileiro. Programa de rádio na língua original. Linguiça – orgulho da cidade. Diamante, manganês e calcário. Conheça Espigão e se apaixone”. publicou Confúcio Moura

Com essas palavras e uma sequência de fotos, o Governador Confúcio Moura mostrou a todos seus seguidores a admiração que tem por Espigão do Oeste.

O convite para conhecer Espigão, vem em boa hora, uma vez que o município recebeu a visita do Superintendente do Turismo, Júlio Olivar, que confirmou que o município vai entrar na rota do turismo do Estado.

O governo do Estado desenvolveu um projeto que coloca Espigão do Oeste na rota do turismo, as belezas naturais e a riqueza da cultura loca é alicerce para o potencial turístico da cidade.

Segundo Júlio Olivar até setembro uma equipe técnica do Governo do Estado, vai visitar Espigão do Oeste e fazer o cadastro de todos os pontos, o que inclui setor de hotelaria e de gastronomia, com a inclusão do município nesse programa será possível dentre outras coisas, captar recursos para as festividades tradicionais da cidade.