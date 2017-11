CONHEÇA TODAS AS FORMAS DE ESTUDAR NA FAP E OS DESCONTOS DISPONÍVEIS

A Faculdade de Pimenta Bueno, no processo seletivo 2018.1, disponibiliza 5 cursos de graduação, sendo eles: Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Pedagogia e Psicologia. Sendo que, são todos nota 4 no conceito do Ministério da Educação (MEC), sendo que a maior nota é 5.

Você pode ingressar na instituição de maneiras variadas e ainda garantir descontos incríveis. Veja em qual desses formatos você se encaixa melhor:

Vestibular agendado

O atual processo seletivo da instituição é através de vestibular agendado, onde o candidato se inscreve pelo site www.vestibularfap.com.br e comparece na instituição de segunda a sexta-feira entre 15h30 e 19h30, e sábado das 9h às 13h, exceto domingos e feriados, para realizar sua prova de forma automatizada e inovadora. Em minutos o resultado está pronto, e se a matrícula for realizada no mesmo dia você garante até 90% de desconto na primeira mensalidade.

Enem

Para ingressar na FAP através da nota do Enem, você precisa ter uma nota superior a 200 na redação e não tem a necessidade de fazer a prova. A inscrição também é feita pelo site www.vestibularfap.com.br, e após se inscrever é só levar a documentação necessária na faculdade e fazer sua matrícula. Alunos que ingressarem por essa modalidade também podem conseguir até 90% de desconto na primeira mensalidade. Para informações de quais documentos levar, acesse o link: https://qualcurso.com/inc/docs/1503928642.pdf

Segunda graduação

Se está pensando em ampliar seus conhecimentos e áreas de atuação, ou até mudar de profissão, a segunda graduação é uma ótima opção. Para cursar a nova graduação na FAP, você não precisa fazer vestibular e ainda recebe 30% de desconto durante todo o curso. Dependendo do curso que escolher, você pode economizar até R$43.000,00.

Sua idade, seu desconto no curso todo

Se você já passou dos 45 anos e quer ingressar em um curso de graduação da Faculdade de Pimenta Bueno, não perca tempo! A instituição está disponibilizando descontos durante o curso inteiro, de acordo com a sua idade. Por exemplo, se você tem 60 anos, você obtém 60% de desconto em todas as mensalidades até a conclusão do curso. Nunca é tarde para começar sua história de futuro!

Transferência

Nunca é tarde para mudar, fazer novos amigos e aumentar o networking. O processo de transferência da FAP é simples e rápido, sem precisar de processo seletivo. Na instituição você vai encontrar professores e coordenadores preocupados com o seu desempenho e sucesso. Além disso, a FAP está oferecendo 50% de desconto durante um ano para os alunos transferidos e, com o que você economiza nesse período, você pode investir em novos projetos, como um curso de idiomas e outras atividades para alavancar sua carreira.

Destranque a sua matrícula e volte a estudar conosco

Agora, se você já começou sua história de futuro na FAP e por algum motivo trancou, essa é a hora de retornar! A instituição está oferecendo 50% de desconto nas mensalidades do semestre, com o objetivo de incentivar você a realizar o sonho de ter uma graduação, dando mais esse passo na sua carreira com o apoio de bons professores e uma ótima estrutura. Entre em contato com a FAP e volte a estudar já!

E aí, se encaixou em uma dessas alternativas? Então, entre em contato com a instituição, através do 0800 002 0222!