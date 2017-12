Conselho de Seguros Privados reduz em 35% valor do DPVAT para 2018; regra não vale para motos

C onselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) decidiu nesta terça-feira (19) que o valor do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) será reduzido em 35% em 2018. A regra, contudo, não valerá para motos.

O DPVAT é um seguro obrigatório instituído por lei desde 1974. Segundo Medanha, com a alteração do valor, o valor cobrado em 2018 para carros de passeio, por exemplo, cairá dos atuais R$ 63,69 para cerca de R$ 42 – os preços valem para todo o Brasil.

O CNSP também definiu que as seguradoras poderão utilizar redes referenciadas (que não sejam necessariamente autorizadas, mas com as quais tenham contrato) para oferecer o chamado seguro popular de automóvel – modalidade que conta atualmente com baixa adesão.