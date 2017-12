Consórcio Brasil Central elege novo presidente e define metas para os próximos anos

Na última reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central de 2017, na quarta-feira (6), em Brasília, os governadores dos seis estados membros e do Distrito Federal aprovaram por unanimidade o nome do governador de Mato Grosso, Pedro Taques, para substituir o atual presidente da entidade, governador de Goiás, Marconi Perillo que deixa o cargo em fevereiro de 2018.

Durante a reunião foram apresentados e aprovados também o Plano Plurianual (PPA) e o orçamento anual do Consórcio, o projeto de Aliança Municipal pela Competividade nos Municípios (Rondônia 20 municípios participam), a unificação das exportações e ainda foi assinado a ordem de serviço para a realização do pregão eletrônico da compra compartilhada de medicamentos de alto custo, com levantamento da quantidade de remédios necessária para cada estado.

Os governadores também assinaram a continuidade da tutoria do Itaú Social, projeto de qualificação de gestores das escolas públicas. Foi apresentado ainda, o projeto de meta a serem cumpridas pelos estados conjuntamente pelo Consórcio Brasil Central que visa a redução do número de homicídios, mortalidade infantil e amplia a universalização da educação infantil e melhoria dos indicadores do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos estados.

Para o governador Confúcio Moura, temas importantíssimos, inclusive para curto, médio e longo prazos, nas áreas econômica, de segurança púbica foram debatidos. Confúcio destacou que a decisão da compra compartilhada de medicamento de alto custo entre os entes federados foi mais uma decisão acertada do consórcio para baratear a compra. “É uma coisa fabulosa porque traz economia em escala” disse.

O anfitrião, governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, enfatizou a 19ª reunião encerra o ciclo vitorioso do consórcio Brasil Central com a eleição de Pedro Taques para a presidência da entidade. Rollemberg agradeceu Marconi Perillo por ter sido o idealizador do consórcio, e por ter liderado o consórcio até aqui.

Participaram os governadores do Distrito Federal (Rodrigo Rolemberg); de Goiás, Marconi Perillo; de Mato Grosso, Pedro Taques; do Maranhão, o vice-governador, Carlos Brandão; de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; de Rondônia, Confúcio Moura; e de Tocantins, Marcelo Miranda.