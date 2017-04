Publicidade



A vantagem de criação do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal é conferir autonomia e fortalecer os nove governos da região. É o que afirma o secretário Vilson Salles de Machado (Desenvolvimento Ambiental), ao manifestar opinião sobre o consórcio, compromisso que deverá ser formalizado em um protocolo de intenções a ser assinado no 14º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, a ser realizado nos dias 4 e 5 de maio em Porto Velho.

“Em que pese a Amazônia estar em pauta, no centro das atenções sempre, quando se trata de buscar investimentos e defender sua riqueza natural, quando é para a Amazônia decidir alguma coisa, deliberar, normalmente ela é relegada a segundo plano. Então acho que a vantagem do consórcio é fortalecer a posição dos governadores”, disse Vilson Salles.

Para o secretário, o consórcio irá dar mais solidez para o Fórum de Governadores da Amazônia Legal , para que possam construir políticas ambientais juntos e voltadas para a região.

Vilson Salles diz que a pauta ambiental tem de transversalizar. “Não adianta falar da Amazônia ignorando a questão ambiental. Muitos ainda não dão importância para a reserva legal. É uma realidade que temos de administrar, e quando falamos das políticas na Amazônia são acordos já pactuados com a comunidade internacional”, avalia.

Ele também compreende que o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal colabora para que o discurso dos gestores da região seja unificado.

Para ele, o que une os governadores da Amazônia Legal são a riqueza natural, a biodiversidade, e o que os diferencia são as proporcionalidades e especificidades das dificuldades, porém nenhum desses governadores são contra o desenvolvimento. “Mas não se pode ignorar a questão ambiental. Queremos a regularização fundiária, mas não apenas isso. Tem de haver a regularização ambiental. Você vai documentar 50 ha de terra, mas se não fizer a regularização ambiental terá ganho um presente de grego”, opina.

A ideia do consórcio, segundo Vilson Salles, é um protagonismo do governador Confúcio Moura que no último Fórum de Governadores, no Amapá, levou a proposta para a pauta. “O consórcio possibilita a união e fortalece politicamente os governadores. Projeto como o da saída para o Pacifico precisa ser implementado”, diz.