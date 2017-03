Publicidade





O secretário-chefe da Casa Civil do governo de Rondônia, Emerson Castro, recebeu na manhã desta sexta-feira (17), em seu gabinete, o cônsul geral do Japão no Brasil, Shuji Goto, e sua esposa Yoko Goto. Durante a visita, Castro ressaltou as potencialidades de Rondônia, principalmente na produção de peixes, visando futura parceria comercial com os japoneses.

Emerson Castro informou que Rondônia tem o quinto maior rebanho bovino do País, e destacou a capacidade de produção de peixe nativo e de cativeiro. “Rondônia é o único estado do Brasil autorizado a exportar o peixe pirarucu. Nós também produzimos pintado, tambaqui e tilápia”, ressaltou.

Na primeira visita ao estado, o cônsul Shuji Goto pediu apoio para a realização da festa de 110 anos da imigração japonesa ao Brasil, que será realizada no próximo ano, no Porto Velho Shopping. Emerson Castro garantiu apoio, a exemplo do que ocorreu em 2015, quando o governo do estado apoiou a festa que é realizada anualmente pelos migrantes japoneses que moram em Rondônia.

O chefe da Casa Civil mencionou a gratidão aos descendentes de japoneses que moram em Rondônia, e citou a colônia de japoneses Viçosa, localizada na zona Sul da capital, que trouxe tecnologia para o campo.

Fonte: ariquemesonline