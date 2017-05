A Câmara Municipal de Espigão do Oeste, aprovou ontem um projeto de lei do Executivo que dentre outras coisas, prever a contratação de médicos em caráter de urgência. Segundo a justificativa, médicos que passaram no último concurso já se desligaram do quadro de funcionários municipal.

O Executivo então, encaminhou o referido projeto para que a Secretaria de Saúde possa contratar mais médicos para atender a população, usam o efeito paliativo e esquecem de buscar uma cura para a “doença”.

Um dos motivos para constante falta de médicos em Espigão do Oeste, é a baixa remuneração da classe no município, que quando comparado com outras cidades de Rondônia ou até mesmo fora do Estado fica muito a quem do esperado.

Pagar médicos de sobreaviso não é necessariamente pagar médico bem, até agora a Secretaria de Saúde funciona sob os comandos do Secretário Interino.

Será que ninguém quer essa “bomba”?