Conforme consta nos autos do Processo 0001775-36.2016.4.01.4103 – Vara Única de Vilhena, o Juiz Federal, Rodrigo Gasiglia de Souza, apresentou Decisão Liminar favorável, a ação civil pública que o Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO), ingressou contra o município de Espigão do Oeste. A ação obriga o município, através do concurso público em vigência (N.01/2015), contratar em caráter efetivo e urgência, 06 (seis) Enfermeiros e 35 (trinta e cinco) Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, para atuarem na Unidade Mista de Saúde de Espigão do Oeste.

A ação deu-se após visita fiscalizatória do Coren-RO, onde foram identificadas e apontadas no relatório Fiscalizatório Nº 53 e 83/2013, a insuficiência de profissionais de enfermagem na referida Unidade de Saúde, além da ausência de enfermeiro para atuar durante todo o período de funcionamento onde são desenvolvidas as atividades de enfermagem.

Corumbiara

Além de Espigão do Oeste, o Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, obteve mais uma conquista judicial, através da ação civil pública, movida em desfavor do município de Corumbiara, sentença favorável, determinando que o município mantenha na Unidade Mista de Saúde, enfermeiros para a direção do posto de enfermagem, que deverão, de forma ininterrupta, atuar durante o funcionamento da unidade hospitalar, prestando assistência, organizando e orientando as atividades ali desenvolvidas.

