Corpo de Bombeiros inicia curso de aperfeiçoamento de oficiais para militares de quatro estados

O estado de Rondônia tem atingido notoriedade nacional na realização de cursos desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO) na modalidade de Educação a Distância (EAD).

A iniciativa implantada em 2011, gerou resultados positivos e hoje é referência como plataforma virtual para outros estados do Brasil a exemplo do Rio Grande do Sul, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Com a plataforma, o CBMRO adotou o software livre conhecido como Moodle, que é o mais utilizado pelas instituições de ensino a distância, onde o aluno tem à sua disponibilidade o acesso ao ambiente virtual e pode estudar na mesma localidade onde é lotado. Utilização do software livre como recurso estratégico gerou ao governo de Rondônia um gasto mínimo, apenas destinado aos tutores.

Atualmente, 67 oficiais participam do curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) pela rede EAD, sendo cinco deles de Rondônia, 38 da Paraíba, 21 do Rio Grande do Sul e três da Bahia.

O curso com 610 horas/aula na qual objetiva capacitar Oficiais Intermediários a desempenharem a função de Major, aborda as disciplinas de Gestão pela Qualidade, Processo Decisório e Planejamento, Gestão de Comando, além de Elaboração de Artigo Científico, dentre outras.

Nessa edição, a aula inaugural do CAO foi realizada no Rio Grande do Sul, e contou com presença do secretário da Segurança Defesa e Cidadania, Cel BM Lioberto Ubirajara Caetano de Souza, do Comandante Geral do CBMRO, Cel BM Felipe Santiago Chianca Pimentel, do Subcomandante Geral, Demargli da Costa Farias, do Coordenador da COEI, Cel BM Roberto Elói de Souza, e do Sgt BM Jaquesson.

Durante o evento, o secretário de Segurança falou sobre a importância da cooperação e disse se sentir feliz por Rondônia colaborar com o Estado do Rio Grande do Sul através do ensino do Corpo de Bombeiros de Rondônia(CBMRO).

“É com muita alegria que venho ao meu estado de origem como secretário de Segurança, trocar experiências de ensino com os integrantes dos bombeiros do Rio Grande do Sul. Nossa parceria é de longa data, já que em 2011, dez oficiais do CBMRO realizaram o curso de especialização aqui e dessa vez Rondônia será responsável por aperfeiçoar os oficiais desse Estado. É uma união positiva e que deu certo”.