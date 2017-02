O Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química (Crepad), órgão da Superintendência Estadual de Políticas Sobre Drogas (Sepoad) anunciou sua atuação no período carnavalesco, no qual visará principalmente a conscientização de riscos, o caráter educativo e a cidadania.

“Atitudes proativas evitam situações de risco, e todos somos corresponsáveis pela cultura da não-violência”, disse a gerente de prevenção do Crepad, psicóloga Ana Carolina Assunção.

Desde 2012 as equipes do Crepad já adotavam o slogan A alegria do carnaval não está nas drogas, que está em sua quarta edição, lembrou a gerente.

Em revezamento, as equipes promoverão blitz educativas, da Lei Seca, fixação de faixas educativas e palestras. No entanto, conforme frisou Ana Carolina, as estratégias para o enfrentamento do uso indevido de álcool e outras drogas não se limita ao aspecto combativo ou repressor, porém, se voltam para aspectos do cuidado ao usuário.

Auxiliado pelos parceiros, o Crepad distribui, gratuitamente, abanadores, lixeiras e panfletos, contendo informações preventivas a respeito do uso de drogas, gravidez na adolescência, violência no trânsito e DST/Aids.

“Investimos em projetos e ações preventivas por abrirem um leque de oportunidades e modalidades para que a sociedade reconheça os fatores de risco facilitadores do acesso às drogas e considere importante e essencial a participação de todos na adesão aos fatores de proteção individuais, familiares, comunitários, escolares e sociais”, ela assinalou.

Ações do Crepad estão unificadas com o trabalho da Agevisa, Sesau, Prefeitura, Polícia Rodoviária Federal e Detran, que atendem suas respectivas demandas contra mosquitos, prevenção às drogas, álcool e doenças transmissíveis, enquanto a Secretaria Estadual da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) combate a exploração sexual de crianças e adolescentes vulneráveis”, explicou Ana Carolina.

RECOMENDAÇÕES DO CREPAD

? Brinque o carnaval em locais seguros.

? Beba muita água, mantenha-se hidratado; isso lhe ajudará a aproveitar melhor a festa.

? Leve suas crianças para pular o carnaval em espaços adequados para elas.

? Na folia, exerça a cidadania; preserve o patrimônio público, pois a festa de carnaval é para descontrair sem destruir.

? Se fizer uso de bebida alcoólica, não dirija.

? Denuncie qualquer tipo de exploração.

? Se a situação complicar, evite brigas e discussão. Procure um agente público para lhe ajudar.