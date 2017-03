Publicidade



Uma cooperativa de crédito foi arrombada por criminosos, durante o final de semana, em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. Segundo registro policial, após abrir um buraco na parede, os criminosos arrombaram várias portas no interior da agência e desligaram o sistema de alarme, mas acabaram fugindo sem levar nada do local. As ferramentas usadas na ação foram encontradas ao lado do prédio. Nenhum suspeito foi preso.

Conforme a Polícia Militar (PM), o gerente da cooperativa de créditos relatou que ao chegar na agência, percebeu que havia um pedaço de reboco no chão e um buraco na lateral do prédio.

Diante dos fatos, ele acionou a PM, que fez uma varredura pelo interior da agência. No local foi descoberto que todos os fios do sistema de alarmes haviam sido cortados e que quatro portas no interior da cooperativa estavam arrombadas. Uma barra de ferro e um pé de cabra foram localizados do lado de fora da agência.

Ao G1, a gerência da cooperativa informou que os criminosos chegaram até os cofres, mas saíram sem levar nada. Disse também que as câmeras de monitoramento da unidade registraram as imagens dos criminosos, mas não foi possível identificar os suspeitos, pois eles estavam usando capuz e luvas.

Após o trabalho da Perícia Criminal, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: G1