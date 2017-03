Publicidade



Um residência de Rolim de Moura (RO), a 520 quilômetros de Porto Velho, foi invadida por dois homens armados no último sábado (25). As vítimas, duas mulheres de 32 e 59 anos, tiveram várias joias e uma bolsa com documentos e dinheiro roubadas pelos criminosos. Depois de ameaçar as vítimas de morte e pegar os objetos, a dupla as trancou dentro da casa e fugiu do local.

Conforme a Polícia Militar (PM), após a central de operações receber uma ligação informando sobre um roubo em uma residência no Bairro Jardim Tropical, uma guarnição foi até ao local para averiguar a denúncia.

Em contato com as vítimas, elas relataram à polícia que estavam em casa, quando viram entrando na casa dois homens, sendo que um estava com uma arma de fogo nas mãos. Em seguida, os criminosos anunciaram o roubo e passaram a fazer ameaças dizendo que queriam o dinheiro que o marido de uma das mulheres havia recebido em um acerto trabalhista, caso contrário as vítimas morreriam.

Ao serem informados que o dinheiro estava aplicado em uma empresa bancária, os homens pegaram a bolsa de uma das vítimas com vários documentos e certa quantia em dinheiro. Também roubaram joias, como anel, cordão e relógio.

Depois trancaram as vítimas dentro da casa e fugiram do local levando os objetos. Após conseguirem destrancar a casa, as mulheres acionaram a PM.

Os policiais colheram as informações e apresentaram algumas fotos de um suspeito, que foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo. O suspeito, segundo a PM, é um jovem de 18 anos, que é procurado pela polícia por diversos crimes.

Em seguida, a ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Publica (Unisp), mas nenhum suspeito foi localizado.

Fonte: G1